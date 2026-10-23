A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CAVENAGO, AGRATE E MONZA E AREA DI SERVIZIO BRIANZA SUD. SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia e sulla SC1 Raccordo Milano viale Certosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 27 OTTOBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, anticipare l’uscita ad Agrate, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Trezzo;

-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cavenago;

-sarà chiusa l’area di servizio “Brianza sud”, situata nel tratto compreso tra Agrate e Cavenago, verso Brescia.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 OTTOBRE

Sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Torino.

In alternativa, proseguire sulla A8 Milano-Varese, uscire dal nodo Fiera Milano verso Rho, immettersi in A50 Tangenziale ovest e rientrare in A4 in direzione Torino.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 30 OTTOBRE IN MODALITA’ ALTERNATA

Sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1):

-saranno chiusi, per chi proviene da Milano, i Rami di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Torino e in direzione Brescia.

In alternativa si consiglia:

da Milano verso Torino, proseguire sulla A8 Milano-Varese, uscire dal nodo Fiera Milano verso Rho, immettersi in A50 Tangenziale ovest e rientrare in A4 in direzione Torino;

da Milano verso Brescia, chi proviene da Milano città dovrà proseguire obbligatoriamente in A8 Milano-Varese verso Varese, dove potrà uscire presso il nodo Fiera Milano, percorrere la A52 Tangenziale nord e immettersi in A4 verso Brescia alla stazione di Monza.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 30 ALLE 5:00 DI SABATO 31 OTTOBRE

Sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa, chi proviene da Milano città dovrà proseguire obbligatoriamente in A8 Milano-Varese verso Varese, dove potrà uscire presso il nodo Fiera Milano, percorrere la A52 Tangenziale nord e immettersi in A4 verso Brescia alla stazione di Monza.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 30 ALLE 5:00 DI SABATO 31 OTTOBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire a Sesto San Giovanni o ad Agrate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.