A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CAPRIATE, TREZZO E DALMINE

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 14 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare a Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare a Trezzo;

in entrata verso Brescia: Dalmine.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno uscire a Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno uscire a Cavenago, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile uscire a Capriate.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 16 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia: i

n entrata verso Milano: Cavenago;

in entrata verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare a Cavenago, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare a Capriate.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 17 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno uscire a Dalmine oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno uscire a Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile uscire a Trezzo.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 17 ALLE 5:00 DI SABATO 18 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, uscire alla stazione di Bergamo o proseguire in A4 verso Milano e uscire a Capriate.