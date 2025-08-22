A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CAPRIATE, OSPITALETTO, GRUMELLO E ROVATO

Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 25 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 26 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia – e in uscita per chi proviene da Brescia, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Trezzo;

in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Dalmine;

-sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata e in uscita, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Brescia ovest.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 27 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo;

-sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Seriate;

verso Brescia: Ponte Oglio;

-sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Rovato;

in entrata verso Brescia: Brescia ovest.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 27 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 28 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Palazzolo;

verso Brescia: Ospitaletto.



DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 28 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 29 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Trezzo;

in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Dalmine;

-sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Palazzolo;

verso Brescia: Ospitaletto.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 28 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 29 AGOSTO

-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine.