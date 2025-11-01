A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CAPRIATE E DALMINE

Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Dalmine e di Trezzo;

-nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo e di Capriate.