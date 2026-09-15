A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CAPRIATE, CAVENAGO E AGRATE

Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Milano: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate;

in entrata verso Brescia: Dalmine;

in uscita per chi proviene da Milano: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Trezzo, oppure proseguire in A4 verso Brescia/Venezia e uscire alla stazione di Dalmine. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno proseguire in A4 verso Brescia/Venezia e uscire a Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate;

in uscita per chi proviene da Brescia: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Dalmine, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire alla stazione di Trezzo. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate;

-dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Trezzo o di Agrate, sulla stessa A4 o la stazione di Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano;

-dalle 21:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Monza o di Cavenago.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.