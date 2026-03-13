A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BRESCIA OVEST E OSPITALETTO E AREA DI SERVIZIO VALTROMPIA NORD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BRESCIA OVEST E OSPITALETTO E AREA DI SERVIZIO VALTROMPIA NORD
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 17 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ospitaletto, sulla stessa A4, o la stazione di Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;
-sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia sud”, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest, verso Brescia.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Rovato oppure, in ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia e uscire a Brescia ovest.