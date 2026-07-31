A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BRESCIA OVEST E OSPITALETTO E AREA DI SERVIZIO NOVATE NORD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BRESCIA OVEST E OSPITALETTO E AREA DI SERVIZIO NOVATE NORD
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 agosto, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di uscire a Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Milano e uscire alla stazione di Ospitaletto;
-dalle 21:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 agosto, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Ospitaletto, sulla stessa A4;
verso Brescia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;
-dalle 1:00 alle 3:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiusa l’area di servizio “Novate nord”, situata nel tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Torino;
-dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Rovato;
in entrata verso Brescia: Brescia ovest;
in uscita per chi proviene da Brescia: Brescia ovest.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Milano e uscire alla stazione di Rovato.