A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BRESCIA OVEST E MONZA E AREE DI SERVIZIO BREMBO NORD E VALTROMPIA SUD

Roma, 4 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 7 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 8 LUGLIO

per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore:

-sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ospitaletto;

-sarà chiusa l’area di servizio “Brembo nord”, situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 9 LUGLIO

-per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ospitaletto.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 9 LUGLIO

–per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia sud”, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest, verso Brescia.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 9 E GIOVEDI’ 10 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-5:00

-per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia sud”, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest, verso Brescia.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 11 ALLE 5:00 DI SABATO 12 LUGLIO

–per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica orizzontale, sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni.