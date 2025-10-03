A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BERGAMO E DALMINE
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Dalmine;
verso Brescia: Seriate;
-dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo;
-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Dalmine;
verso Brescia: Seriate.