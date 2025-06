A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BERGAMO E BRESCIA OVEST

Roma, 14 giugno 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine;

-sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Ospitaletto;

verso Brescia: Brescia Centro.