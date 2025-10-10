A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BERGAMO E AGRATE
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Dalmine;
verso Brescia. Seriate;
-dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 ottobre sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago;
-dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago.