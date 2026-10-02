A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BERGAMO, CAVENAGO E AGRATE E CHIUSURA AREA DI SERVIZIO BRIANZA SUD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI BERGAMO, CAVENAGO E AGRATE E CHIUSURA AREA DI SERVIZIO BRIANZA SUD
Roma, 2 ottobre 2026, Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Torino e in uscita per chi proviene da Torino: Dalmine;
in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Seriate;
-dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita di Agrate o di Trezzo;
-dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia. In alternativa si consiglia di entrare a Cavenago.
L’area di servizio “Brianza sud”, situata nel tratto compreso tra Agrate e Cavenago, verso Brescia, sarà chiusa dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.