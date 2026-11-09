A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI AGRATE E CAVENAGO

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni, sulla stessa A4, o a Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 tangenziale nord.

In ulteriore alternativa, uscire a Carugate, sulla A51 Tangenziale est, oppure proseguire in A4 verso Brescia/Venezia e uscire a Cavenago.

-dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Agrate;

in entrata verso Brescia: Trezzo;

in uscita per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Agrate, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Trezzo, oppure immettersi in A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano verso Melegnano e uscire a Pessano con Bornago;

in uscita per chi proviene da Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Trezzo, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire ad Agrate, oppure immettersi in A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano verso Melegnano e uscire a Pessano con Bornago.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.