A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI AGRATE, CAVENAGO E MONZA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI AGRATE, CAVENAGO E MONZA
Roma, 22 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 2:00 alle 4:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord, o alla stazione di Cavenago, sulla stessa A4;
-dalle 22:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Agrate o Sesto San Giovanni;
verso Brescia: Trezzo o Agrate;
-dalle 22:00 di venerdì 27alle 5:00 di sabato 28 marzo, sarà chiusa l’uscita di Monza, per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire a Sesto San Giovanni o ad Agrate.