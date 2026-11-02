A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SERIATE

Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di giovedì 5 e venerdì 6 novembre, con orario 22:00-5:00;

-dalle 22:00 di domenica 8 alle 5:00 di lunedì 9 novembre.

In alternativa utilizzare la stazione di Grumello o di Bergamo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.