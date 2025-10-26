A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ROVATO

Roma, 26 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Rovato, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 ottobre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Palazzolo o di Ospitaletto;

-dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ospitaletto.