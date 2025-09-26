A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ROVATO

Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Rovato, secondo il seguente programma:

-dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ospitaletto, al km 206+400, o di Palazzolo, al km 193+200;

-nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Palazzolo;

verso Brescia: Ospitaletto.