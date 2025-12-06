A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PALAZZOLO

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, nelle due notti consecutive di martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, con orario 21:00- 5:00, sarà chiusa la stazione di Palazzolo in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita provenendo da Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Ponte Oglio;

in entrata verso Brescia: Rovato;

in uscita da Milano, Ponte Oglio.