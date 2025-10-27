A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PALAZZOLO

Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Ponte Oglio;

in entrata verso Brescia: Rovato;

-dalle 21:00 di venerdì 31 ottobre alle 5:00 di sabato 1 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rovato.