A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PALAZZOLO E IMMISSIONE A35 BREBEMI

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ponte Oglio o di Rovato;

-dalle 21:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Venezia/Brescia, il Ramo di immissione sulla A35 BreBeMi, verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Brescia ovest, alla rotatoria prendere la terza uscita verso A35 BreBeMi/Lago d’Iseo e immettersi sulla SP11 (Tangenziale sud), seguire le indicazioni per A35/ Brebemi/Travagliato/Ospitaletto ed immettersi sulla A35 BreBeMi verso Milano.