A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI OSPITALETTO

Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Brescia ovest o di Rovato.