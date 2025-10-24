A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI OSPITALETTO

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Rovato;

in entrata verso Brescia: Brescia ovest.