A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GRUMELLO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GRUMELLO
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Grumello, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 giugno, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni;
-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia;
-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate, al km 179+100, o di Ponte Oglio, al km 191+000.