A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI DALMINE

Roma, 23 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Capriate.