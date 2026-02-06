A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI DALMINE E AREA DI SERVIZIO BREMBO NORD

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Brescia: Bergamo;

in entrata verso Milano: Capriate;

in uscita per chi proviene da Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Bergamo, al km 172+500, o proseguire sulla A4 verso Milano e uscire a Capriate, al km 160+700.

Si ricorda la chiusura, nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, dell’entrata di Seriate, in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree;

-sarà chiusa l’area di servizio “Brembo nord”, situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano.