A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAVENAGO

Roma, 16 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Cavenago, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia;

-dalle 21:00 di venerdì 21 alle 5:00 di sabato 22 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trezzo o di Agrate, sulla stessa A4, o alla stazione di Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.