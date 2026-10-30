A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAVENAGO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAVENAGO
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Cavenago, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate;
-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Agrate o di Trezzo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.