A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE

Roma, 27 luglio 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Capriate, secondo il seguente programma:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 30 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 31 LUGLIO

in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia – e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Milano: i veicoli con massa inferiore a 20 tonnellate potranno entrare alla stazione di Trezzo. Si tenga presente che vige una limitazione di peso sul ponte fiume Adda per i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, che impedisce di raggiungere la stazione di Trezzo; di conseguenza, tali veicoli potranno entrare alla stazione di Dalmine;

-in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Dalmine.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 1 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 2 AGOSTO

in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia – e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: i veicoli con massa complessiva inferiore a 20 tonnellate potranno utilizzare la stazione di Trezzo. Si tenga presente che vige una limitazione di peso sul ponte fiume Adda per i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, che impedisce di raggiungere la stazione di Trezzo; di conseguenza, tali veicoli potranno utilizzare la stazione di Dalmine;

-in entrata verso Brescia: Dalmine.