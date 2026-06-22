A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE
Roma, 22 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiusa la stazione di Capriate in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Brescia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate;
in entrata verso Brescia: Dalmine;
in uscita per chi proviene da Brescia: Dalmine