A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE
Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Capriate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Trezzo o a Dalmine;
-dalle 21:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Trezzo;
verso Brescia: Dalmine;
-dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Trezzo o a Dalmine;
-nelle due notti di giovedì 7 e venerdì 8 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Trezzo;
verso Brescia: Dalmine.