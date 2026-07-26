A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE E IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE E IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST
Roma, 26 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare a Trezzo;
in uscita per chi proviene da Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno uscire a Trezzo. Invece, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “fiume Adda”, per la quale non è possibile uscire a Trezzo;
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Torino/Milano, il Ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia, uscire ad Agate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate.