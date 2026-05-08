A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CAPRIATE

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due noti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano, i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Trezzo, mentre i veicoli con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate dovranno entrare da Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate;

in entrata verso Brescia: Dalmine;

in uscita per chi proviene da Milano: Trezzo.