A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BERGAMO
Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiusa la stazione di Bergamo, secondo il seguente programma:
-nelle due notti di lunedì 1 e martedì 2 settembre, con orario 22:00-5:00, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Seriate;
-dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, per attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine;
-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Seriate;
-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 settembre, per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Seriate.