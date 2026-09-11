A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BERGAMO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BERGAMO
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Bergamo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine, oppure proseguire in A4, verso Brescia e uscire a Seriate;
-dalle 21:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiusa in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Seriate o di Dalmine;
-dalle 21:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Dalmine;
in entrata verso Brescia: Seriate;
in uscita per chi proviene da Milano: Dalmine, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Seriate;
-dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Seriate, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Dalmine;
-dalle 21:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 settembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Dalmine;
in entrata, verso Brescia: Seriate;
in uscita per chi proviene da Brescia: Seriate, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Dalmine.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.