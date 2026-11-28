A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI AGRATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI AGRATE
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiusa la stazione di Agrate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Milano, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cavenago;
-dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.