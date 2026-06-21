A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE LA STAZIONE DI DALMINE

Roma, 21 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, sarà chiusa la stazione di Dalmine con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 alle 24:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Capriate;

in entrata verso Brescia: Bergamo;

-dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire a Bergamo.