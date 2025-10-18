A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI E ALLACCIAMENTO A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI E ALLACCIAMENTO A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa si consiglia di uscire sulla stessa A4 a Cormano o ad Agrate, oppure sulla A52 Tangenziale nord di Milano allo svincolo Sesto San Giovanni viale Italia;
-sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione di quest’ultima.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 ed entrare in A52 seguendo le indicazioni per Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia e immettersi in A51 Tangenziale est, verso Bologna.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.