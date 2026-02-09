A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLO DI CORMANO E IMMISSIONE RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA
Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Torino: Milano Viale Certosa;
in entrata verso Brescia: Monza;
in uscita per chi proviene da Torino: Milano Viale Certosa o Sesto San Giovanni;
-sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), verso Milano.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 verso Brescia, uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino, seguendo poi le indicazioni per Milano Viale Certosa.