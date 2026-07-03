A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI TREZZO E AGRATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI TREZZO E AGRATE
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Cavenago;
in entrata verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Capiate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare a Cavenago, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “fiume Adda” per la quale non è possibile entrare a Capriate;
in uscita per chi proviene da Milano: Cavenago o Capriate;
-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago o di Monza, sulla stessa A4, o la stazione di Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.