A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI TREZZO, CAPRIATE E CAVENAGO

Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 17 OTTOBRE

-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate, al km 160+700, o Cavenago, al km 150+100.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 17 ALLE 5:00 DI SABATO 18 OTTOBRE

-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate, al km 160+700, o Cavenago, al km 150+100;

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine, al km 167+800, o Trezzo, al km 157+200;

-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Agrate, al km 145+900;

verso Brescia: Trezzo, al km 157+200.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata.