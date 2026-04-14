A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI CAVENAGO E TREZZO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI CAVENAGO E TREZZO
Roma, 14 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Agrate;
in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Trezzo.
In ulteriore alternativa, uscire ad Agrate, sulla stessa A4, o a Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano;
-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Cavenago;
in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Capriate.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.