A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI CAPRIATE E DALMINE

Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano: Trezzo;

in entrata verso Brescia: Dalmine;

-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano: Capriate;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Brescia: Bergamo.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio, in modalità alternata.