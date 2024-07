A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONE DI AGRATE E ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST DI MILANO

Roma, 29 luglio 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago, al km 150+100;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A51 Tangenziale est, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire alla stazione di Agrate, percorrere la SP121 e immettersi sulla A51 Tangenziale est attraverso lo svincolo di Carugate.

CON ORARIO 23:00-5:00

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A51 Tangenziale est, in entrata in entrambe le direzioni Milano e Brescia.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A51 Tangenziale est di Milano verso Usmate, uscire allo svincolo SP13 verso Agrate, immettersi sulla SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 alla stazione di Agrate, per proseguire verso Milano o in direzione di Brescia.

Si ricorda che TUTTE le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.