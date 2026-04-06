A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST E A58 TEEM
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST E A58 TEEM
Roma, 6 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Brescia, i Rami di immissione sulla A51 Tangenziale est, in direzione di quest’ultima.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Milano, proseguire sulla A4 verso Brescia, uscire alla stazione di Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate;
per chi proviene da Brescia, uscire alla stazione di Agrate e percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Carugate;
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).
In alternativa, uscire alla stazione di Agrate e percorrere la viabilità ordinaria fino a raggiungere la stazione di Pessano con Bornago; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia, uscire a Cavenago e rientrare in direzione di Milano, per poi entrare sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.