A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA ENTRATE STAZIONI DI ROVATO E OSPITALETTO

Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-dalle 21:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Palazzolo;

verso Brescia: Ospitaletto;

-dalle 23:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Rovato o Palazzolo;

verso Brescia: Brescia ovest.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata, in modo da garantire l’entrata alternativa.