A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA DI AGRATE E CAVENAGO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA DI AGRATE E CAVENAGO
Roma, 18 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 22 APRILE
-sarà chiusa la stazione di Agrate in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago;
-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Agrate;
in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Trezzo.
In ulteriore alternativa, uscire ad Agrate, sulla stessa A4, o a Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 APRILE
-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago.