A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago, al km 150+100 e seguire le indicazioni per A58 TEEM, per poi entrare in A58 alla stazione di Pessano con Bornago; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Torino, uscire ad Agrate nord e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia, per poi immettersi sulla A58 TEEM.