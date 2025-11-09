A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E AREA DI SERVIZIO BRIANZA NORD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E AREA DI SERVIZIO BRIANZA NORD
Roma, 9 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago, al km 150+100 o di Agrate, al km 145+900 e seguire le indicazioni per A58 TEEM, per poi entrare in A58 alla stazione di Pessano con Bornago.
Si precisa che sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Brianza nord”, situata nel tratto compreso tra Cavenago e l’allacciamento con la A58 TEEM, verso Milano.