A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E AREA DI SERVIZIO BRIANZA NORD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E AREA DI SERVIZIO BRIANZA NORD
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano.
In alternativa, uscire a Cavenago o ad Agrate ed entrare in A58 TEEM alla stazione di Pessano con Bornago;
-sarà chiusa l’area di servizio “Brianza nord”, situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.