A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO VIALE CERTOSA

Roma, 4 aprile 2025 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Milano-Brescia e proviene da Brescia, il ramo di immissione sul Raccordo Viale Certosa (R20), verso Milano Viale Certosa.

In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire a Fiera Milano seguendo le indicazioni per A50 Tangenziale ovest e poi per A4 verso Milano Viale Certosa.